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20.09.2018 13:34 В Тульской области использовали половину первой партии вакцины от гриппа Вести-Тула





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За счет других источников (личные средства) привито 29 детей. Всего защитили себя от привычного осенью недуга почти 152 тысячи человек. Ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе сейчас достаточно спокойная, статистика на треть ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.



В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 54%, ею привито почти 123 тысячи человек. Детской вакциной «Ультрикс» - чуть более 29 тысяч, израсходована половина поставленной в область.За счет других источников (личные средства) привито 29 детей. Всего защитили себя от привычного осенью недуга почти 152 тысячи человек. Ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе сейчас достаточно спокойная, статистика на треть ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

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