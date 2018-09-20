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20.09.2018 12:46 Жалоб на школьное питание в Туле стало меньше Вести-Тула





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«Съел-не съел это тоже определённый показатель, - считает глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Конечно, дети привыкают в семье питаться по-разному. Мы стремимся к идеалу, но вопросы иногда возникают, обычно в организациях, где питание организовано индивидуально, а не в «СПП». Сейчас количество жалоб резко упало. Здесь нам помогает Роспотребнадзор, уполномоченный по правам ребёнка. Стараемся, чтобы жалоб вообще не было».



В тульских школах приводят в порядок столовые. В этом году капитальный ремонт был проведён в первом учебном корпусе центра образования №8. Евгений Авилов вместе с ученицей школы разрезал символическую красную ленту. Это уже пятое образовательное учреждение в городе, где за счёт средств торгового дома «СПП» произведён ремонт. Стоимость работ оценивается в три миллиона рублей. Ребята утверждают, что кашу на завтрак варят вкусную, и едят они в столовой охотно.



На меню и качество школьного питания могут повлиять родители. Практика мониторинга вместе с родительским комитетом в столовых образовательных учреждений введена в Туле ещё в прошлом году. Результат, как утверждает глава администрации города Евгений Авилов, есть. Жалоб стало меньше. За меню и качество продуктов в первую очередь отвечают руководители учреждений.«Съел-не съел это тоже определённый показатель, - считает глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Конечно, дети привыкают в семье питаться по-разному. Мы стремимся к идеалу, но вопросы иногда возникают, обычно в организациях, где питание организовано индивидуально, а не в «СПП». Сейчас количество жалоб резко упало. Здесь нам помогает Роспотребнадзор, уполномоченный по правам ребёнка. Стараемся, чтобы жалоб вообще не было».В тульских школах приводят в порядок столовые. В этом году капитальный ремонт был проведён в первом учебном корпусе центра образования №8. Евгений Авилов вместе с ученицей школы разрезал символическую красную ленту. Это уже пятое образовательное учреждение в городе, где за счёт средств торгового дома «СПП» произведён ремонт. Стоимость работ оценивается в три миллиона рублей. Ребята утверждают, что кашу на завтрак варят вкусную, и едят они в столовой охотно.





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