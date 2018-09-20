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НОВОСТИ | Общество



20.09.2018 10:46 Из платёжек УК пропадёт графа «Вывоз мусора»
Алексей Ерёмин

Из платёжек УК пропадёт графа «Вывоз мусора»

| фото |
Мусоровозы здесь движутся строго по графику - перемещение каждого отслеживается через диспетчерский пункт с помощью системы «Глонасс».

Раньше здесь с отходами не справлялись даже лицензированные компании, которые фактически не занимались сбором и транспортировкой ТКО, даже несмотря на заключённые с ними договоры. Эта проблема будет решена, когда физические и юридические лица начнут заключать договоры на оказание услуги только с региональными операторами. Мусорный вопрос наиболее остро стоит в Ясногорском и Заокском районах, но и он стал решаться с тех пор, как в регион пришли работать московские операторы.

С 1 сентября к оказанию услуги новый оператор по сбору и транспортированию ТКО приступил там, где сложилась особенно трудная ситуация с вывозом мусора. Это муниципальные образования «Страховское» в Заокском районе, «Иваньковское» в Ясногорском районе и часть самого Ясногорска.

Как рассказал директор по региональному развитию компании-оператора по вывозу отходов Андрей Лабзин, «провели объезд, инвентаризацию контейнерных площадок, установили дополнительные контейнеры, посчитали необходимое количество техники, которую нужно приобрести».

По новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами по всей стране начнут работать уже со следующего года. Тогда вступит в действие и единый тариф на услугу регионального оператора, а сама услуга приобретёт статус «коммунальной», а не «жилищной». Из платёжек УК пропадёт графа «Вывоз мусора», теперь плату будут взимать с каждого физического или юридического лица.

По результатам конкурсных процедур в апреле этого года ООО «Хартия» присвоен статус регионального оператора на территории г. Тулы, Щёкинского и Киреевского районов. В остальных же муниципальных образованиях Тульской области регоператором стала компания «МСК-НТ».

«Наша задача – обеспечить плавный, безболезненный переход на новые правила игры. Итогом этой работы должно стать новое качество услуги», - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Профильное министерство совместно с администрациями муниципалитетов и представителями операторов начало проводить встречи с жителями на тему грядущего перехода на новую систему обращения с ТКО заранее. Тариф на предоставление услуги на данный момент в регионе не утверждён, он станет известен уже в ноябре.
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