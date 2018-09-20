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20.09.2018 09:43 В День оружейника в Туле вручены премии имени С. И. Мосина Виталий Моторин





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Точные цифры, которые так любят оружейники, с теплыми словами в своей поздравительной речи сочетал глава региона Алексей Дюмин: «Сегодня наш ОПК объединяет 25 предприятий, а доля военно-технической продукции составляет четверть от объёма производства всей обрабатывающей промышленности. Это заслуга всех работников - от слесарей и операторов станков до главных конструкторов. Благодаря вам Тульская область продолжает носить почётное звание мастерской России, а Тула - её оружейной столицы».



Свои детища, будь то ракетная установка, стрелковая пушка или целая боевая машина, оружейники называют изделиями. Работа над каждым из них - труд десятков человек. Именно поэтому во время вручения одной из самых престижных наград - премии Мосина - на сцене так много награждаемых. Комплекс «Корнет ЭМ», представленный специалистами КБ Приборостроения, на выставке «Армия 2018» признан в этом году одной из самых успешных разработок.



По словам начальника отдела АО «КБП» Алексея Шахова, «комплексу «Корнет» вообще мало аналогов в мире, ну а относительно исходного комплекса в «Корнете ЭМ» повышена дальность стрельбы, обеспечено автоматическое сопровождение цели, основные характеристики ракет улучшены».



Сразу несколько Мосинских премий получили коллективы Тульского машиностроительного завода. Одна из работ позволила вернуть в строй грозу истребителей и бомбардировщиков - легендарную зенитную установку «Шилка». На предприятии с применением современных технологий восстановили выпуск автоматических пушек для неё.



Как рассказал начальник пушечного производства ПО «Туламашзавод» Вячеслав Арефьев, «на протяжении четверти века оно не производилось, но годы показали, что это изделие по-прежнему востребовано, ничего лучшего в этом сегменте не было произведено за последние годы, поэтому появилась потребность восстановить это производство, но сложность в том, что конструкция из прошлого века».



Так же жюри оценило работу сотрудников «Туламашзавода» по внедрению на производстве современных технологий трёхмерного моделирования. Начальник отдела информатизационных технологий «Туламашзавода» Андрей Васенин награждён медалью третьей степени. По его словам, «сейчас конструктор уже не изготавливает по чертежам реальные детали, а может на компьютере проверить, насколько деталь хороша, как она подходит в сборку, произвести прочностные, тепловые расчёты».



В редких и даже исключительных случаях, чтобы получить премию Мосина, не обязательно быть оружейником. Это доказала наша коллега Галина Цой своими обезоруживающе трогательными репортажами и фильмами - не об оружии, но о людях в этой профессии. Она стала лауреатом премии в составе творческой группы «Туламашзавода» за целый ряд книг об истории предприятия и города Тулы».



«В какой-то момент мне захотелось узнать и почувствовать, что за люди работают на этих предприятиях, какие у них души. Я познакомилась с ними и просто полюбила их, - рассказала Галина Цой. - Я понимаю, что благодаря их деятельности мир надёжнее».



И не случайно не от оружия как такового, а от духовности тех, кто защищает свой народ, берёт корни этот праздник. В качестве даты празднования Дня оружейника 19 сентября выбрано не потому, что в этот день был образован какой-то знаменитый военный завод. Здесь заложен иной символизм. В этот день православная церковь почитает покровителя небесного воинства Архангела Михаила.

Музыка, дружеские рукопожатия, поздравления и аплодисменты. Сегодня всё это в честь тех, кто куда больше привык к грифам «совершенно секретно», чем к публичности. День оружейника – дата, отмечаемая по всей стране, но в Туле тех, кто считает его своим профессиональным праздником, особенно много - более 30 тысяч человек.Точные цифры, которые так любят оружейники, с теплыми словами в своей поздравительной речи сочетал глава региона Алексей Дюмин: «Сегодня наш ОПК объединяет 25 предприятий, а доля военно-технической продукции составляет четверть от объёма производства всей обрабатывающей промышленности. Это заслуга всех работников - от слесарей и операторов станков до главных конструкторов. Благодаря вам Тульская область продолжает носить почётное звание мастерской России, а Тула - её оружейной столицы».Свои детища, будь то ракетная установка, стрелковая пушка или целая боевая машина, оружейники называют изделиями. Работа над каждым из них - труд десятков человек. Именно поэтому во время вручения одной из самых престижных наград - премии Мосина - на сцене так много награждаемых. Комплекс «Корнет ЭМ», представленный специалистами КБ Приборостроения, на выставке «Армия 2018» признан в этом году одной из самых успешных разработок.По словам начальника отдела АО «КБП» Алексея Шахова, «комплексу «Корнет» вообще мало аналогов в мире, ну а относительно исходного комплекса в «Корнете ЭМ» повышена дальность стрельбы, обеспечено автоматическое сопровождение цели, основные характеристики ракет улучшены».Сразу несколько Мосинских премий получили коллективы Тульского машиностроительного завода. Одна из работ позволила вернуть в строй грозу истребителей и бомбардировщиков - легендарную зенитную установку «Шилка». На предприятии с применением современных технологий восстановили выпуск автоматических пушек для неё.Как рассказал начальник пушечного производства ПО «Туламашзавод» Вячеслав Арефьев, «на протяжении четверти века оно не производилось, но годы показали, что это изделие по-прежнему востребовано, ничего лучшего в этом сегменте не было произведено за последние годы, поэтому появилась потребность восстановить это производство, но сложность в том, что конструкция из прошлого века».Так же жюри оценило работу сотрудников «Туламашзавода» по внедрению на производстве современных технологий трёхмерного моделирования. Начальник отдела информатизационных технологий «Туламашзавода» Андрей Васенин награждён медалью третьей степени. По его словам, «сейчас конструктор уже не изготавливает по чертежам реальные детали, а может на компьютере проверить, насколько деталь хороша, как она подходит в сборку, произвести прочностные, тепловые расчёты».В редких и даже исключительных случаях, чтобы получить премию Мосина, не обязательно быть оружейником. Это доказала наша коллега Галина Цой своими обезоруживающе трогательными репортажами и фильмами - не об оружии, но о людях в этой профессии. Она стала лауреатом премии в составе творческой группы «Туламашзавода» за целый ряд книг об истории предприятия и города Тулы».«В какой-то момент мне захотелось узнать и почувствовать, что за люди работают на этих предприятиях, какие у них души. Я познакомилась с ними и просто полюбила их, - рассказала Галина Цой. - Я понимаю, что благодаря их деятельности мир надёжнее».И не случайно не от оружия как такового, а от духовности тех, кто защищает свой народ, берёт корни этот праздник. В качестве даты празднования Дня оружейника 19 сентября выбрано не потому, что в этот день был образован какой-то знаменитый военный завод. Здесь заложен иной символизм. В этот день православная церковь почитает покровителя небесного воинства Архангела Михаила.





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