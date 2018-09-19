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19.09.2018 18:36 Качество оказания медицинской помощи на селе проверили активисты ОНФ "Вести-Тула"





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«Тульская область в первой пятерке антилидеров» - Говорит член центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. - Очень высоки показатели смертности от онкологии. Нужны серьезные усилия, серьезные региональные программы для того, чтобы эту ситуацию изменить. Хорошо то, что показатель смерти от всех причин снижается».



Не меньшее внимание было уделено состоянию ФАПов в области. По результатам проведенных рейдов активисты ОНФ сделали вывод, что пункты на 90% оснащены нужным оборудованием, что является достаточно высоким показателем, по сравнению с другими регионами. На сегодняшний день в Тульской области всего 336 ФАПов, что делает положительную динамику в области диагностики



«Для того, чтобы снизить смертность от онкологических заболеваний, необходимо, чтобы жители региона проявляли заинтересованность в прохождении профилактических осмотров и диспансеризации. Для этого мы используем СМС-оповещения, приезжаем на предприятия, открыли кабинеты профилактики, которые работают, в том числе и по субботам. Население должно нас услышать – ежегодный профилактический осмотр должен проходить каждый», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.



В региональном исполкоме ОНФ в Туле сегодня состоялся «круглый стол» по вопросам состояния здравоохранения в Тульской области. В нем приняли участие фонд «Здоровье», представители министерства здравоохранения Тульской области и члены центрального штаба ОНФ, которые предварительно провели рейды, проанализировали медико-демографический показатель, пообщались с жителями, работниками здравоохранения и составили неутешительную статистику.«Тульская область в первой пятерке антилидеров» - Говорит член центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. - Очень высоки показатели смертности от онкологии. Нужны серьезные усилия, серьезные региональные программы для того, чтобы эту ситуацию изменить. Хорошо то, что показатель смерти от всех причин снижается».Не меньшее внимание было уделено состоянию ФАПов в области. По результатам проведенных рейдов активисты ОНФ сделали вывод, что пункты на 90% оснащены нужным оборудованием, что является достаточно высоким показателем, по сравнению с другими регионами. На сегодняшний день в Тульской области всего 336 ФАПов, что делает положительную динамику в области диагностики«Для того, чтобы снизить смертность от онкологических заболеваний, необходимо, чтобы жители региона проявляли заинтересованность в прохождении профилактических осмотров и диспансеризации. Для этого мы используем СМС-оповещения, приезжаем на предприятия, открыли кабинеты профилактики, которые работают, в том числе и по субботам. Население должно нас услышать – ежегодный профилактический осмотр должен проходить каждый», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина.













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