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19.09.2018 17:15 Школы и больницы Тулы готовы к отопительному сезону "Вести-Тула"





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Как обычно, старт отопительному сезону даст погода: сохранение в течение пяти суток среднесуточной температуры воздуха на уровне плюс 8 градусов и ниже. В первую очередь тепло придет в учреждения образования и здравоохранения, во вторую очередь – в жилые и административные здания, в учреждения высшего образования. В последнюю очередь – в промышленные помещения.



После подачи тепла в многоквартирные дома дается время на регулировку, а затем ответственность принимают на себя управляющие компании.





35 управляющих компаний Тулы из 98 получили паспорта готовности к отопительному сезону. Остальные получат их до 20 сентября при условии выполнения всех требований. С 20 по 24 сентября пройдет проверка теплоснабжающих организаций.Как обычно, старт отопительному сезону даст погода: сохранение в течение пяти суток среднесуточной температуры воздуха на уровне плюс 8 градусов и ниже. В первую очередь тепло придет в учреждения образования и здравоохранения, во вторую очередь – в жилые и административные здания, в учреждения высшего образования. В последнюю очередь – в промышленные помещения.После подачи тепла в многоквартирные дома дается время на регулировку, а затем ответственность принимают на себя управляющие компании.

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