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НОВОСТИ | Общество



19.09.2018 16:36 На Аллее славы в Туле открыли бюст Федора Токарева
"Вести-Тула"



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В День оружейника на Аллее славы у Музея оружия состоялось торжественное открытие бюста Фёдора Токарева - выдающегося тульского конструктора-оружейника, Героя Социалистического труда.

Токаревым на основе британского ручного пулемета Максима был создан аналог, известный как пулемет Максима-Токарева. Он был принят на вооружение Красной Армии в 1925 году. Через пять лет конструктор создает знаменитый пистолет ТТ – Тульский Токарев. Им также были разработаны самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40, которые применялись во время Великой Отечественной войны.

В открытии памятника участвовал губернатор региона. После церемонии он пообщался с ветеранами оружейного производства. «Тула – оружейная столица России. Так было, так есть и так будет. На территории региона работают 25 оборонно-промышленных предприятий. Двадцать процентов всего оборонно-промышленного комплекса России сосредоточено в Тульской области. Техника, сходящая с конвейеров предприятий региона, успешно используется всеми видами и родами войск. Мы этим гордимся», - сказал Алексей Дюмин.

«Токарев очень любил Тулу. У него был замечательный внук, который окончил Тульский механический институт. Я жил с ним в одной комнате. Внук бурчал, что «…вот меня в ссылку направили. Но я все равно рад, что выполнил указание дедушки», - рассказывает заместитель управляющего директора, научный руководитель, генеральный конструктор АО «НПО «Сплав» Николай Макаровец

На Аллее Славы уже увековечены имена выдающихся оружейников Тулы: Мосин, Ганичев, Грязев, Шипунов, Макаров. Каждый из них – отдельная страница в истории оружейного производства. Фёдор Токарев – не коренной туляк, но всей душой любил город. И завещал похоронить себя здесь. Его могила находится на Всехсвятском кладбище.















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