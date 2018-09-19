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19.09.2018 15:44 Сегодня в Туле чествуют оружейников "Вести-Тула"





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Среди лауреатов такие всемирно известные конструкторы-оружейники, как Игорь Стечкин, Михаил Калашников, Аркадий Шипунов, Василий Грязев, Александр Ганичев, Николай Макаровец, Геннадий Денежкин и многие другие.



В этот раз на суд профильного комитета было представлено 11 коллективных работ, авторами которых стали 75 специалистов из 16 предприятий и организаций нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Орска, Ульяновска и Красноярска. Все представленные на рассмотрение заявки были единодушно поддержаны, и сегодня новые лауреаты получили награды.



Торжественное собрание в честь Дня оружейника прошло сегодня в здании областной филармонии. Здесь же состоялось вручение премий имени Сергея Ивановича Мосина. Эта награда была учреждена еще в 1902-м году - для присуждения разработчикам оружия и людям, внесшим вклад в повышение обороноспособности России.Среди лауреатов такие всемирно известные конструкторы-оружейники, как Игорь Стечкин, Михаил Калашников, Аркадий Шипунов, Василий Грязев, Александр Ганичев, Николай Макаровец, Геннадий Денежкин и многие другие.В этот раз на суд профильного комитета было представлено 11 коллективных работ, авторами которых стали 75 специалистов из 16 предприятий и организаций нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Орска, Ульяновска и Красноярска. Все представленные на рассмотрение заявки были единодушно поддержаны, и сегодня новые лауреаты получили награды.











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