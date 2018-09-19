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19.09.2018 15:36 Тульской области выделили средства на благоустройство малых городов "Вести-Тула"





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Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров и подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым. Размер федеральной дотации определён в соответствии с решением Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса.





80 миллионов рублей получит Тульская область для благоустройства малых городов и исторических поселений. Подобная дотация будет выплачена 43 победителям Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды, в числе которых оказался и наш регион.Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров и подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым. Размер федеральной дотации определён в соответствии с решением Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса.

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