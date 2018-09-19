НОВОСТИ | Происшествия







19.09.2018 15:30 В Узловском районе легковушка «догнала» ГАЗель "Вести-Тула"





| фото |



На 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе в произошло другое ДТП. Мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Самара», по предварительной информации, произвел наезд на металлический барьер, после чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива», который совершил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП водитель «Шевроле» - мужчина 1967 года рождения - с различными травмами доставлен в районную больницу.





Как сообщает Госавтоинспекция Тульской области, 18 сентября на 53-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района произошло столкновение «Лады» десятой модели и ГАЗзели. По предварительным данным водитель легковушки 1996 года рождения не выбрал безопасной дистанции до автомобиля, двигавшегося впереди него. В результате аварии пострадал водитель ГАЗели. Медицинская помощь ему оказана на месте происшествия.На 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе в произошло другое ДТП. Мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Самара», по предварительной информации, произвел наезд на металлический барьер, после чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива», который совершил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП водитель «Шевроле» - мужчина 1967 года рождения - с различными травмами доставлен в районную больницу.

Читать @gtrktula

















