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19.09.2018 14:52 В Узловском районе быстро уничтожили карусель, на которой ребёнок получил травму Виталий Моторин





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Злосчастной карусели на площадке, где произошла эта трагедия, обнаружить уже невозможно. Сразу же после случившегося её поспешили демонтировать.



Это была обычная, круговая карусель, похожая на установленную по соседству. С одной лишь разницей – механизм, который вращает конструкцию, в том случае был открыт. «Они катались, а он засунул пальцы в подшипник», - рассказала житель посёлка Партизан Екатерина Землякова.



Теперь жители посёлка пробуют себя в качестве блогеров. Если бы не полторы тысячи просмотров на Ютубе, эта история вообще могла не получить широкой огласки. Врачи скорой помощи почему-то не сообщили о пострадавшем мальчике в правоохранительные органы, а карусель, по словам поселковой администрации, уже даже успели уничтожить.



«Мы её демонтировали, утилизировали, сдали на полигон», - рассказала глава администрации МО «Шахтёрское» Узловского района Ирина Тибелиус.



Но правовую оценку инцидент всё же получит. Свою проверку по факту случившегося начали в Следственном комитете региона.



Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего потерпевшего. Будут опрошены должностные лица».



«Я просто хочу узнать, на чьём балансе стоят эти карусели», - интересуется мама мальчика.



Именно ответ на этот вопрос, похоже, и станет главным в этой истории. Возможно, поэтому найти его не так-то просто. «Площадка по просьбе жителей была им подарена лет семнадцать назад. Дарили её без документов и сертификата. Можно сказать, что жители её установили сами», - прокомментировала глава администрации МО «Шахтёрское» Узловского района Ирина Тибелиус.



А 8-летний Абдулла странным образом не унывает и даже улыбается. Из Партизана, где он живет с родителями ребенок через день ездит на перевязки в Новомосковск. Мальчик уже перенёс одну сложную операцию. В ближайшее время ему предстоит вторая.



«Резкая боль и кровь. Дальше я не помню», - рассказал 8-летний Абдулла. Зато его мама этот день забудет не скоро. Трагедия, из-за которой рука мальчика закована в бинты, произошла ещё 1 сентября. Детская площадка, неисправный подшипник карусели, а в результате - оторванные кончики трёх пальцев на правой руке.Злосчастной карусели на площадке, где произошла эта трагедия, обнаружить уже невозможно. Сразу же после случившегося её поспешили демонтировать.Это была обычная, круговая карусель, похожая на установленную по соседству. С одной лишь разницей – механизм, который вращает конструкцию, в том случае был открыт. «Они катались, а он засунул пальцы в подшипник», - рассказала житель посёлка Партизан Екатерина Землякова.Теперь жители посёлка пробуют себя в качестве блогеров. Если бы не полторы тысячи просмотров на Ютубе, эта история вообще могла не получить широкой огласки. Врачи скорой помощи почему-то не сообщили о пострадавшем мальчике в правоохранительные органы, а карусель, по словам поселковой администрации, уже даже успели уничтожить.«Мы её демонтировали, утилизировали, сдали на полигон», - рассказала глава администрации МО «Шахтёрское» Узловского района Ирина Тибелиус.Но правовую оценку инцидент всё же получит. Свою проверку по факту случившегося начали в Следственном комитете региона.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего потерпевшего. Будут опрошены должностные лица».«Я просто хочу узнать, на чьём балансе стоят эти карусели», - интересуется мама мальчика.Именно ответ на этот вопрос, похоже, и станет главным в этой истории. Возможно, поэтому найти его не так-то просто. «Площадка по просьбе жителей была им подарена лет семнадцать назад. Дарили её без документов и сертификата. Можно сказать, что жители её установили сами», - прокомментировала глава администрации МО «Шахтёрское» Узловского района Ирина Тибелиус.А 8-летний Абдулла странным образом не унывает и даже улыбается. Из Партизана, где он живет с родителями ребенок через день ездит на перевязки в Новомосковск. Мальчик уже перенёс одну сложную операцию. В ближайшее время ему предстоит вторая.





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