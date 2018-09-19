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19.09.2018 13:28 «Новомосковский хоккейный клуб» потерпел первое поражение Вести-Тула





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На последних секундах при счёте 3:4 наши земляки заменили вратаря шестым полевым игроком, но сравнять счёт не сумели, пропустив пятую шайбу уже в пустые ворота. Сегодня соперники проведут повторный поединок.





«Новомосковский хоккейный клуб» потерпел первое поражение в чемпионате Национальной молодёжной хоккейной лиги. В первом матче 2-го тура новомосковцы на своей площадке уступили 3:5 «Металлургу» из посёлка Майского Вологодской области.На последних секундах при счёте 3:4 наши земляки заменили вратаря шестым полевым игроком, но сравнять счёт не сумели, пропустив пятую шайбу уже в пустые ворота. Сегодня соперники проведут повторный поединок.

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