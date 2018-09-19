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19.09.2018 12:53 В Туле прошла презентация книги «Премия имени С.И. Мосина: из века в век» Вести-Тула





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На протяжении двух лет шли сбор и обобщение сведений о лауреатах, представляющих оборонные предприятия, вузы и государственные учреждения из многих регионов России. Одним из соавторов стал корреспондент «Радио России – Тула» Виктор Щеглов.



«Это дорогого стоит, когда общаешься и сам находишься в середине замечательной истории нашего города оружейников – Тулы. Приходилось много работать, обращаться к архивам, воспоминаниям, смотреть старые издания», - рассказал Виктор Щеглов о работе над книгой.



В День оружейника в Тульском государственном музее оружия прошла презентация книги «Премия имени С.И. Мосина: из века в век». Большой вклад в эту работу о лауреатах премии внесли сотрудники ассоциации научных и технических общественных объединений Тульской области им. С. И. Мосина и комитета по присуждению премии в области разработок военной техники, технологий и оборудования, имеющих двойное применение.На протяжении двух лет шли сбор и обобщение сведений о лауреатах, представляющих оборонные предприятия, вузы и государственные учреждения из многих регионов России. Одним из соавторов стал корреспондент «Радио России – Тула» Виктор Щеглов.«Это дорогого стоит, когда общаешься и сам находишься в середине замечательной истории нашего города оружейников – Тулы. Приходилось много работать, обращаться к архивам, воспоминаниям, смотреть старые издания», - рассказал Виктор Щеглов о работе над книгой.





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