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19.09.2018 12:39 В школах и детсадах Тулы пуск тепла начнётся по заявкам руководителей Вести-Тула





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На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха. В связи с этим Евгений Авилов поручил с 24 сентября начать пуск тепла по заявкам руководителей учреждений образования и здравоохранения. В тот же день заработают «горячие линии» по теплу, обратиться можно будет с 9.00 до 18.00.



За соблюдением температурного режима в детских садах и школах начали тщательно следить в Туле. Такое поручение дал глава администрации города Евгений Авилов на рабочем совещании. По состоянию на сегодняшний день температурный режим в учреждениях образования исполняется.На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха. В связи с этим Евгений Авилов поручил с 24 сентября начать пуск тепла по заявкам руководителей учреждений образования и здравоохранения. В тот же день заработают «горячие линии» по теплу, обратиться можно будет с 9.00 до 18.00.

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