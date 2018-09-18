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18.09.2018 17:42 В санатории «Иншинка» нарушали санитарное законодательство "Вести-Тула"





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На прошлой неделе шестеро детей попали на больничные койки с острой кишечной инфекцией. Сейчас их состояние удовлетворительное. Санитарные врачи выяснили, что возбудителем заболевания стала условно-патогенная микрофлора. Заболевшие пострадали при употреблении блюд, загрязненных в результате несоблюдения персоналом учреждения санитарно- противоэпидемического режима.



Как отмечают в управлении Роспотребнадзора, по всем выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.







Очаг локализован, новых случаев заболеваний не зарегистрировано. А вот в ходе эпидемиологического расследования в детском многопрофильном санатории «Иншинка» выявлены нарушения требований санитарного законодательства.На прошлой неделе шестеро детей попали на больничные койки с острой кишечной инфекцией. Сейчас их состояние удовлетворительное. Санитарные врачи выяснили, что возбудителем заболевания стала условно-патогенная микрофлора. Заболевшие пострадали при употреблении блюд, загрязненных в результате несоблюдения персоналом учреждения санитарно- противоэпидемического режима.Как отмечают в управлении Роспотребнадзора, по всем выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.

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