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18.09.2018 17:12 35 остановочных павильонов заменено в областном центре "Вести-Тула"





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Кроме того, запланирована реконструкция 55 посадочных площадок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и еще 15 остановок обновят в рамках муниципальной программы «Повышения качества безопасности».







В Туле заменили 35 автобусных остановок, и это еще не все. Обустройство посадочных площадок и замена павильонов в оружейной столице продолжается. До конца текущего года запланировано обустроить еще 10. Все новые остановки оснащаются пандусами для комфортного передвижения маломобильных групп населения.Кроме того, запланирована реконструкция 55 посадочных площадок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и еще 15 остановок обновят в рамках муниципальной программы «Повышения качества безопасности».

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