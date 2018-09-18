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НОВОСТИ | Общество



18.09.2018 16:56 Алексею Дюмину пожаловались на плохое состояние дороги к могиле Толстого
"Вести-Тула"



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Житель Москвы, побывавший в Ясной Поляне, пожаловался губернатору Тульской области на плохое состояние дороги к могиле Льва Толстого и на состояние самой могилы великого классика. С тем все ли жалобы обоснованы, пришлось разбираться.

Как рассказала директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, «…весной дорога была размыта. Протяженность поврежденного участка составляет примерно 30 метров. В настоящее время проводятся консультации со специалистами по поводу того, как должна выглядеть эта дорога. Работы по ее ремонту намечены на апрель 2019 года. Что касается могилы Толстого, то согласно завещанию писателя она должна выглядеть определенным образом. Есть паспорт этого объекта, есть архивные данные. И могила полностью соответствует тому, что описано в этих архивных документах».

















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