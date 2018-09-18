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НОВОСТИ | Общество



18.09.2018 16:31 В Щекине два «корейца» не поделили перекресток
"Вести-Тула"



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Накануне в Щекине в 17-40 на улице Льва Толстого мужчина 1970-го года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», не уступил дорогу, движущемуся по главному направлению автомобилю «Хендай Элантра», за рулем которого была девушка 1994-го года рождения.

По предварительным данным, это произошло на нерегулируемом перекрестке. От удара автомобиль «Хендай» въехал в стену жилого дома. В результате происшествия пострадал водитель южнокорейской иномарки и пассажир автомобиля «Киа» - женщина 1971 года рождения. Медицинская помощь им оказана на месте происшествия.

Другое ДТП произошло также в Щекине на улице Советской. Мужчина 1991 года рождения, управляя «Ладой» десятой модели, по предварительной информации, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, молодого человека 2001 года рождения. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший с различными травмами был доставлен в районную больницу. А после оказания медицинской помощи отпущен домой.













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