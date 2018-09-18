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18.09.2018 16:21 Детские площадки региона попали в поле зрения прокуратуры "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…в начале сентября восьмилетний мальчик из Узловского района лишился пальцев руки из-за неисправной карусели. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии. Будет назначена медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнему потерпевшему».



В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка деятельности собственников игровой площадки, а также работников медицинских учреждений, куда был доставлен мальчик, которые не проинформировали правоохранительные органы о получении травмы ребенком.



Прокуроры начали масштабную проверку соблюдения требований законодательства о безопасности детских игровых площадок. Поводом послужило травмирование восьмилетнего мальчика на качелях в поселке Партизан Узловского района. Сотрудники следственного комитата по данному факту проводят свою проверку.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…в начале сентября восьмилетний мальчик из Узловского района лишился пальцев руки из-за неисправной карусели. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии. Будет назначена медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнему потерпевшему».В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка деятельности собственников игровой площадки, а также работников медицинских учреждений, куда был доставлен мальчик, которые не проинформировали правоохранительные органы о получении травмы ребенком.









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