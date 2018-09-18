НОВОСТИ | Общество







18.09.2018 15:20 В Центр помощи животным «Любимец» поступил сокол Вести-Тула





| фото |



Ему дают антибиотики и ждут специалиста-орнитолога, который поможет установить диагноз и назначить пернатому лечение. Если способность летать восстановится, то хищника возвратят в привычную среду.



Как сообщила фельдшер-администратор Центра «Любимец» Любовь Генералова, «он ведёт себя тихо, спокойно. Он вышел на обочину трассы, дался людям в руки, прося помощи. Мы принимаем всех животных, попавших в кризисную ситуацию. У нас жили и ежи, и совята».



В Центр помощи животным «Любимец» поступил необычный пациент - сокол. Предположительно, он получил травму крыла на просторах Щёкинского района, и теперь не может летать. Поскольку приют рассчитан на собак и кошек, на первое время сокола поместили в небольшой вольер.Ему дают антибиотики и ждут специалиста-орнитолога, который поможет установить диагноз и назначить пернатому лечение. Если способность летать восстановится, то хищника возвратят в привычную среду.Как сообщила фельдшер-администратор Центра «Любимец» Любовь Генералова, «он ведёт себя тихо, спокойно. Он вышел на обочину трассы, дался людям в руки, прося помощи. Мы принимаем всех животных, попавших в кризисную ситуацию. У нас жили и ежи, и совята».





Читать @gtrktula

















