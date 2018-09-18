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18.09.2018 14:33 В Туле открылась выставка работ резчика по дереву Николая Елецкого Вести-Тула





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Особое удовольствие он испытывает при создании икон. Всех их Елецкий освятил в местном храме и получил благословление батюшки на создание новых. В экспозиции также представлены вазы, подсвечники, панно.



Как рассказала ведущий специалист музей Н. И. Белобородова Мария Маршавина, «на открытии выставки были люди молодые, которые учатся в колледже культуры и искусства. Каждый для себя отметил какую-то изюминку, которую, возможно, повторит уже в своих работах».



На выставку редкого вида искусства - деревянного мастерства - приглашает музей имени Н. И. Белобородова. Посетители увидят около 50 работ щёкинского мастера Николая Елецкого. Художественного образования Николай Васильевич не имеет, резьба по дереву - его хобби.Особое удовольствие он испытывает при создании икон. Всех их Елецкий освятил в местном храме и получил благословление батюшки на создание новых. В экспозиции также представлены вазы, подсвечники, панно.Как рассказала ведущий специалист музей Н. И. Белобородова Мария Маршавина, «на открытии выставки были люди молодые, которые учатся в колледже культуры и искусства. Каждый для себя отметил какую-то изюминку, которую, возможно, повторит уже в своих работах».





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