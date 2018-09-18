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18.09.2018 14:10 Театр «Эрмитаж» сделал совместный проект со струнным квартетом Вести-Тула





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Как рассказал художественный руководитель театра «Эрмитаж» Сергей Мазанов, «стараемся брать материал, которого у нас ещё не было. Мы многогранные, разные. Один спектакль не должен быть похож на другой. Я всегда учитываю зрителя. Должно быть так, чтобы не театр шёл за зрителем, а зритель за театром».



С началом осеннего сезона начинается и сезон театральный. Любителей сценических новинок ждёт много сюрпризов, начиная от знакомых классических произведений в новом, современном прочтении, и заканчивая объединениями сразу нескольких направлений искусства. Так, театр «Эрмитаж» в этом сезоне впервые объединился со струнным квартетом. Музыканты не только будут радовать зрителей живой музыкой, но и принимать непосредственное участие в постановках.Как рассказал художественный руководитель театра «Эрмитаж» Сергей Мазанов, «стараемся брать материал, которого у нас ещё не было. Мы многогранные, разные. Один спектакль не должен быть похож на другой. Я всегда учитываю зрителя. Должно быть так, чтобы не театр шёл за зрителем, а зритель за театром».





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