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НОВОСТИ | Общество



18.09.2018 13:28 В Ясногорске построят ФОК и отремонтируют ДК
Вести-Тула

В Ясногорске построят ФОК и отремонтируют ДК

| фото |
Ясногорскому ФОКу - быть! Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по развитию Ясногорского района. Среди прочих обсуждался и вопрос строительства здесь физкультурно-оздоровительного комплекса, о чем просят жители.

По словам главы региона, сейчас готовится проектно-сметная документация, рассматривается возможность включения объекта в федеральную или региональную программу.

Не осталась без внимания и давняя проблема, связанная с плачевным состоянием районного Дома культуры, не ремонтировавшегося с середины прошлого века. Губернатор поручил проработать все варианты приведения его в порядок, в том числе и возможность финансирования капитального ремонта из областного бюджета в следующем году.

А уже в этом будут найдены средства из внебюджетных источников на замену окон. А деньги, которые были заложены на эти цели по «Народному бюджету», должны быть перераспределены на внутренние работы в ДК.











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