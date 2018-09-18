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18.09.2018 13:04 Алексей Дюмин передал жителям Тульской области физкульт-привет Вести-Тула





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Вот такой утренний физкульт-привет он передаёт всем жителям региона, явно тем самым призывая всех к активному образу жизни.











Пропагандировать здоровый образ жизни решил губернатор и личным примером. В официальной группе ВКонтакте правительства Тульской области появилось видео, на котором снято, как Алексей Дюмин едет по трассе на велосипеде в полной экипировке.Вот такой утренний физкульт-привет он передаёт всем жителям региона, явно тем самым призывая всех к активному образу жизни.





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