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18.09.2018 12:51 В Туле благоустроены Болдинский и Студенческий скверы Вести-Тула





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В рамках благоустройства сквера Студенческий уложили газон, установили скамейки и урны, обустроили пешеходные дорожки и освещение. В соответствии с проектом благоустройства в сквере Болдинский сделали спортивную площадку, лавочки, урны и ограждения. Обустроили пешеходные дорожки, заасфальтировали проезжую часть вокруг сквера.



«Это не разовые акции, а длительная программа, рассчитанная до 2022 года. Мы уже провели благоустройство более 200 дворовых территорий и 19 общественных пространств города», - сообщил Глава Тулы Юрий Цкипури.



В настоящее время проводится подготовка к благоустройству на 2019 год. Уже проведено голосование, в ходе которого туляки выбрали три общественных пространства: Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и общественное пространство в Большой Туле в посёлке Сергиевском.



Как рассказала заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Кожухова, «проектно-сметная документация разработана, готовятся дизайн-проекты. Совместно с жителями на общественных обсуждениях осенью будем рассматривать виды работ, перечень, архитектурные формы».



В Туле завершилось благоустройство Болдинского и Студенческого скверов по программе «Формирование современной городской среды». Накануне прошла их торжественная приёмка. Стоимость работ составила более 40 млн. рублей.В рамках благоустройства сквера Студенческий уложили газон, установили скамейки и урны, обустроили пешеходные дорожки и освещение. В соответствии с проектом благоустройства в сквере Болдинский сделали спортивную площадку, лавочки, урны и ограждения. Обустроили пешеходные дорожки, заасфальтировали проезжую часть вокруг сквера.«Это не разовые акции, а длительная программа, рассчитанная до 2022 года. Мы уже провели благоустройство более 200 дворовых территорий и 19 общественных пространств города», - сообщил Глава Тулы Юрий Цкипури.В настоящее время проводится подготовка к благоустройству на 2019 год. Уже проведено голосование, в ходе которого туляки выбрали три общественных пространства: Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и общественное пространство в Большой Туле в посёлке Сергиевском.Как рассказала заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Кожухова, «проектно-сметная документация разработана, готовятся дизайн-проекты. Совместно с жителями на общественных обсуждениях осенью будем рассматривать виды работ, перечень, архитектурные формы».

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