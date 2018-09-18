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|18.09.2018 11:53 Гия Эрадзе впервые привёз в Тулу «Королевский цирк»
|Елена Панова
От этих сальто и кульбитов у зрителей захватывает дыхание. Номер «Русские качели» - один их самых сложных в программе «Королевского цирка». Поставили его только два года назад, но он уже стал призером многочисленных золотых наград. В этом году акробаты выступят на международном фестивале циркового искусства в Китае, а затем в Монте-Карло.
Принцессой российского цирка называют дрессировщицу Людмилу Суркову. За свой «Дикий мир» накануне гастролей в Туле она завоевала очередную престижную награду: Гран–при международного фестиваля циркового искусства в Московском цирке Никулина. У Сурковой тигры выполняют сложнейшие элементы, и даже поднимаются под купол цирка.
В «Королевском цирке» всё продумано до мелочей. Стильные костюмы, созданы совместно с дизайнерами. Многие номера сопровождают декорациями, которые иначе как чудо инженерной мысли, и не назовешь. Некоторые из них спроектированы на одном тульском предприятии. В том числе вот этот рояль. Самый яркий момент: когда из инструмента поднимаются струи фонтана.
«Любая премьера, несмотря на годы жизни, отданные цирку, всегда волнительна», - говорит заслуженный артист России и Грузии, директор «Королевского цирка» Гия Эрадзе.
В день премьеры был презентован новый герб «Королевского цирка». Он полностью отражает его содержание: цирк – это искусство, а королевский ещё и сочетает сразу несколько жанров - театра, танца, мюзикла. После представления зал аплодировал артистам стоя, как бывает только в театре. Окунуться в королевский мир роскоши и грации можно по выходным до 14 октября.
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