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18.09.2018 11:53 Гия Эрадзе впервые привёз в Тулу «Королевский цирк» Елена Панова





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Принцессой российского цирка называют дрессировщицу Людмилу Суркову. За свой «Дикий мир» накануне гастролей в Туле она завоевала очередную престижную награду: Гран–при международного фестиваля циркового искусства в Московском цирке Никулина. У Сурковой тигры выполняют сложнейшие элементы, и даже поднимаются под купол цирка.



В «Королевском цирке» всё продумано до мелочей. Стильные костюмы, созданы совместно с дизайнерами. Многие номера сопровождают декорациями, которые иначе как чудо инженерной мысли, и не назовешь. Некоторые из них спроектированы на одном тульском предприятии. В том числе вот этот рояль. Самый яркий момент: когда из инструмента поднимаются струи фонтана.



«Любая премьера, несмотря на годы жизни, отданные цирку, всегда волнительна», - говорит заслуженный артист России и Грузии, директор «Королевского цирка» Гия Эрадзе.



В день премьеры был презентован новый герб «Королевского цирка». Он полностью отражает его содержание: цирк – это искусство, а королевский ещё и сочетает сразу несколько жанров - театра, танца, мюзикла. После представления зал аплодировал артистам стоя, как бывает только в театре. Окунуться в королевский мир роскоши и грации можно по выходным до 14 октября.



От этих сальто и кульбитов у зрителей захватывает дыхание. Номер «Русские качели» - один их самых сложных в программе «Королевского цирка». Поставили его только два года назад, но он уже стал призером многочисленных золотых наград. В этом году акробаты выступят на международном фестивале циркового искусства в Китае, а затем в Монте-Карло.Принцессой российского цирка называют дрессировщицу Людмилу Суркову. За свой «Дикий мир» накануне гастролей в Туле она завоевала очередную престижную награду: Гран–при международного фестиваля циркового искусства в Московском цирке Никулина. У Сурковой тигры выполняют сложнейшие элементы, и даже поднимаются под купол цирка.В «Королевском цирке» всё продумано до мелочей. Стильные костюмы, созданы совместно с дизайнерами. Многие номера сопровождают декорациями, которые иначе как чудо инженерной мысли, и не назовешь. Некоторые из них спроектированы на одном тульском предприятии. В том числе вот этот рояль. Самый яркий момент: когда из инструмента поднимаются струи фонтана.«Любая премьера, несмотря на годы жизни, отданные цирку, всегда волнительна», - говорит заслуженный артист России и Грузии, директор «Королевского цирка» Гия Эрадзе.В день премьеры был презентован новый герб «Королевского цирка». Он полностью отражает его содержание: цирк – это искусство, а королевский ещё и сочетает сразу несколько жанров - театра, танца, мюзикла. После представления зал аплодировал артистам стоя, как бывает только в театре. Окунуться в королевский мир роскоши и грации можно по выходным до 14 октября.





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