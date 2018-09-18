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НОВОСТИ | Общество



18.09.2018 17:19 «Новомосковский хоккейный клуб» одержал свою первую победу
Алексей Ерёмин

«Новомосковский хоккейный клуб» одержал свою первую победу

| фото |
«Новомосковский хоккейный клуб» участие в Национальной молодёжной хоккейной лиге принимает впервые. Команда была создана по инициативе главы региона. По поручению Алексея Дюмина разработана Программа развития молодёжного хоккея в Тульской области. Уже в следующем году в эксплуатацию будет введён Ледовый дворец в Туле.

Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, «мы долго к этому шли, очень большие усилия были приложены правительством Тульской области. Под руководством губернатора очень большая спортивная программа реализуется, и во многом то, что мы сегодня видим, это результат целенаправленной работы. Событие очень важное. Рассчитываем, что оно даст импульс, чтобы команда крепла и занимала лидирующие места».

Основной упор в программе делается на студенческий хоккей, в ближайшее время планируется создать в регионе и вторую команду этой категории. По словам председателем Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова, «наша задача – конкурировать с ведущими школами Российской Федерации. У нас амбициозные задачи, но идём мы к ним очень поступательно, аккуратно, взвешенно».

В этот вечер «Новомосковский хоккейный клуб» дал бой бронзовому призёру прошлого сезона - ярославскому «Локо-Юниор».

«НХК» - первая команда Тульской области, представляющая регион в Национальной молодёжной хоккейной лиге. По оценкам специалистов, у команды на сегодняшний день самый сильный тренерский состав среди команд МХЛ: Юрий Кузнецов, Евгений Попихин, Павел Канарский.

Новомосковские хоккеисты свою первую волевую победу со счётом 4:1 одержали в родных стенах при абсолютном аншлаге. Впереди у наших хоккеистов ещё не одно ледовое сражение. Завершится чемпионат 10 марта 2019 года. Та что, болеем за наших ребят.
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