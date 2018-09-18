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НОВОСТИ | Общество



18.09.2018 10:02 Медпомощь в Тульской области станет скорой на деле?
Виталий Моторин

Главное новшество - границы районов больше значения не имеют

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Отныне, в какой бы точке региона вы ни находились, набирая 03, вы дозваниваетесь в Тулу, в одну из диспетчерских Центра медицины катастроф. На эту новую централизованную систему уже перешли 15 районов области. Например, Алексин и Щёкино. А до конца сентября на новую систему перейдёт вся Тульская область.

Посмотреть расположение и занятость, назначить на вызов и проконтролировать его исполнение. Работа всех бригад скорой помощи в Тульской области в режиме реального времени отображается на этих мониторах. Главное новшество - границы муниципальных образований и районов больше принципиального значения не имеют.

Фельдшер по приёму и передаче вызовов Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Тульской области Надежда Кузнецова рассказала, что «если раньше бригады распределялись строго по районам, то теперь при экстренном вызове мы можем из одного района направить в другой».

Иными словами, близость бригады скорой помощи к пациенту отныне официально важнее, чем формальная зона ответственности. Сильнее всего от нововведений выиграют те, кто живёт близ границ муниципалитетов, а важнее всего они окажутся для пострадавших в ДТП. Главная цель - сократить время приезда скорой.

«Мы когда до федерального уровня дойдём?», - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин.

«По вызовам на ДТП наши показатели уже выше, чем средние», - заверил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Увеличить оперативность призваны и вот такие планшеты - они служат для связи врачей выездной бригады с диспетчером и должны быть в каждой карете скорой помощи. В Туле, которая на новую систему перешла одной из первых в области, так работают с июня.

«Действительно, оперативно. Если раньше диспетчер передавал на подстанцию вызов, то теперь планшет находится в руках у бригады, на него мгновенно приходит вызов, а мы на него тут же отправляемся», - пояснила фельдшер выездной бригады скорой помощи города Тулы Светлана Казарина.

Чтобы не допустить серьёзных сбоев в регионе, по поручению Алексея Дюмина будут проводить постоянный мониторинг работы новой системы.

Насколько эффективными окажутся изменения, будет понятно уже в конце этого года. Именно тогда в региональном правительстве намерены ещё раз и уже более детально обсудить новую систему работы скорой помощи.













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