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18.09.2018 10:02 Медпомощь в Тульской области станет скорой на деле? Виталий Моторин





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Посмотреть расположение и занятость, назначить на вызов и проконтролировать его исполнение. Работа всех бригад скорой помощи в Тульской области в режиме реального времени отображается на этих мониторах. Главное новшество - границы муниципальных образований и районов больше принципиального значения не имеют.



Фельдшер по приёму и передаче вызовов Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Тульской области Надежда Кузнецова рассказала, что «если раньше бригады распределялись строго по районам, то теперь при экстренном вызове мы можем из одного района направить в другой».



Иными словами, близость бригады скорой помощи к пациенту отныне официально важнее, чем формальная зона ответственности. Сильнее всего от нововведений выиграют те, кто живёт близ границ муниципалитетов, а важнее всего они окажутся для пострадавших в ДТП. Главная цель - сократить время приезда скорой.



«Мы когда до федерального уровня дойдём?», - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин.



«По вызовам на ДТП наши показатели уже выше, чем средние», - заверил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.



Увеличить оперативность призваны и вот такие планшеты - они служат для связи врачей выездной бригады с диспетчером и должны быть в каждой карете скорой помощи. В Туле, которая на новую систему перешла одной из первых в области, так работают с июня.



«Действительно, оперативно. Если раньше диспетчер передавал на подстанцию вызов, то теперь планшет находится в руках у бригады, на него мгновенно приходит вызов, а мы на него тут же отправляемся», - пояснила фельдшер выездной бригады скорой помощи города Тулы Светлана Казарина.



Чтобы не допустить серьёзных сбоев в регионе, по поручению Алексея Дюмина будут проводить постоянный мониторинг работы новой системы.



Насколько эффективными окажутся изменения, будет понятно уже в конце этого года. Именно тогда в региональном правительстве намерены ещё раз и уже более детально обсудить новую систему работы скорой помощи.



Отныне, в какой бы точке региона вы ни находились, набирая 03, вы дозваниваетесь в Тулу, в одну из диспетчерских Центра медицины катастроф. На эту новую централизованную систему уже перешли 15 районов области. Например, Алексин и Щёкино. А до конца сентября на новую систему перейдёт вся Тульская область.Посмотреть расположение и занятость, назначить на вызов и проконтролировать его исполнение. Работа всех бригад скорой помощи в Тульской области в режиме реального времени отображается на этих мониторах. Главное новшество - границы муниципальных образований и районов больше принципиального значения не имеют.Фельдшер по приёму и передаче вызовов Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Тульской области Надежда Кузнецова рассказала, что «если раньше бригады распределялись строго по районам, то теперь при экстренном вызове мы можем из одного района направить в другой».Иными словами, близость бригады скорой помощи к пациенту отныне официально важнее, чем формальная зона ответственности. Сильнее всего от нововведений выиграют те, кто живёт близ границ муниципалитетов, а важнее всего они окажутся для пострадавших в ДТП. Главная цель - сократить время приезда скорой.«Мы когда до федерального уровня дойдём?», - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин.«По вызовам на ДТП наши показатели уже выше, чем средние», - заверил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.Увеличить оперативность призваны и вот такие планшеты - они служат для связи врачей выездной бригады с диспетчером и должны быть в каждой карете скорой помощи. В Туле, которая на новую систему перешла одной из первых в области, так работают с июня.«Действительно, оперативно. Если раньше диспетчер передавал на подстанцию вызов, то теперь планшет находится в руках у бригады, на него мгновенно приходит вызов, а мы на него тут же отправляемся», - пояснила фельдшер выездной бригады скорой помощи города Тулы Светлана Казарина.Чтобы не допустить серьёзных сбоев в регионе, по поручению Алексея Дюмина будут проводить постоянный мониторинг работы новой системы.Насколько эффективными окажутся изменения, будет понятно уже в конце этого года. Именно тогда в региональном правительстве намерены ещё раз и уже более детально обсудить новую систему работы скорой помощи.





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