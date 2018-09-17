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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 18:28 «Белый цветок» помог тульским детям
Надежда Долгих



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Дружба, общение, социализация. Акция «Белый цветок» - это, прежде всего, призыв к милосердию. А еще помощь в покупке средств реабилитации.

В процессе лечения ДЦП Володе Юдину с мамой часто приходится ездить в Санкт-Петербург. Для комфортного передвижения в поездках и в квартире мальчику было необходимо реабилитационное кресло. « Это кресло очень удобное. Оно стоит очень дорого, и самостоятельно купить его нам было не под силу. Я безумно благодарна за помощь», - говорит Оксана Хорошилова.

Внимание, участие - особенным детям нужна особенно чуткая забота. Восемь ребят Тульской области на средства, собранные в этом году, получили долгожданные подарки. Среди них - вертикализатор, кресла-коляски, тренажер-эллипсоид и другие устройства для реабилитации, а также жизненно важные препараты.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова, «…в 2018 году благодаря поддержке губернатора и жителей Тульской области в рамках акции «Белый цветок» удалось собрать более миллиона рублей. Одна из главных целей акции - привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и сформировать добросердечное к ним отношение».

Истории у каждого из ребят свои, и стать важным их эпизодом решили около 6 тысяч неравнодушных, пришедших на акцию, а также другие жертвователи. И благодаря участию окружающих, мир для этих особенных детей стал еще чуть более открытым.
















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