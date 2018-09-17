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17.09.2018 16:44 «Созвездие» из Тульской области блеснет в Москве "Вести-Тула"





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Коллектив из Дубны будет участвовать в номинации «Оригинальный жанр» с театром мод. Номер представляет из себя не только танец, но и показ моделей одежды из коллекции «Золотая хохлома». Автором костюмов выступила воспитатель старшей группы центра. В финале конкурса примут участие 200 детей-сирот из 29 субъектов страны.







Воспитанники дубенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4 вышли в финал Всероссийского конкурса художественного творчества детей-сирот «Созвездие». Соревнование пройдет в Москве с 16 по 21 сентября.Коллектив из Дубны будет участвовать в номинации «Оригинальный жанр» с театром мод. Номер представляет из себя не только танец, но и показ моделей одежды из коллекции «Золотая хохлома». Автором костюмов выступила воспитатель старшей группы центра. В финале конкурса примут участие 200 детей-сирот из 29 субъектов страны.







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