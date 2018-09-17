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17.09.2018 16:32 В Туле прошел третий благотворительный фестиваль помощи животным "Вести-Тула"





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Здесь можно было приобрести корма и другие зоотовары для волонтёрских животных, обзавестись четвероногим другом, забрав домой котёнка или щенка. Те, у кого дома уже есть питомец, могли пообщаться с ветеринарными врачами, получить консультацию специалистов и даже бесплатно сделать «хвостатому» прививку от бешенства.







В минувшие выходные в Туле в третий раз состоялся благотворительный фестиваль помощи животным. Он проходил два дня на парковке у торгового центра «Макси».Здесь можно было приобрести корма и другие зоотовары для волонтёрских животных, обзавестись четвероногим другом, забрав домой котёнка или щенка. Те, у кого дома уже есть питомец, могли пообщаться с ветеринарными врачами, получить консультацию специалистов и даже бесплатно сделать «хвостатому» прививку от бешенства.

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