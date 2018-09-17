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17.09.2018 16:22 Тульские студенты присоединились к всероссийской акции "Вести-Тула"





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В субботу учащиеся всех высших и средних специальных заведений области собрались в центре оружейной столицы и прошлись с флагами вузов и факультетов по Казанской набережной.



Колонна растянулась на сотни метров. Такую пару выходного дня на открытом воздухе и с завораживающими видами красавицы-набережной мало кто решил пропустить.





Более чем в 50-ти городах России в минувшие выходные прошли парады студенчества. Тула не стала исключением.В субботу учащиеся всех высших и средних специальных заведений области собрались в центре оружейной столицы и прошлись с флагами вузов и факультетов по Казанской набережной.Колонна растянулась на сотни метров. Такую пару выходного дня на открытом воздухе и с завораживающими видами красавицы-набережной мало кто решил пропустить.







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