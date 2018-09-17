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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 16:08 Тула готовится к старту отопительного сезона
"Вести-Тула"



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На данный момент в Туле полностью завершен ремонт дорог по программе «Народный бюджет». В этом году обновили 9 объектов. Общее исполнение работ на дорогах Тулы составляет 80%.

Также продолжается благоустройство придомовых территорий и общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды». Полностью завершены работы на 67 объектах из 77 запланированных.

Одновременно идет подготовка к подаче тепла в городе. 178 котельных из 179 технически готовы к запуску. Трубы в квартирах потеплеют, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура продержится на отметке +8 градусов и ниже. По вопросам отопления планируется запустить горячую линию.

По словам начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерия Дорожкина, «…проведены гидравлические испытания тепловых сетей и систем центрального отопления. Заменено более 34 километров тепловых сетей».

Как отметил глава администрации города Евгений Авилов, работа горячих линий – эффективный способ контроля работы ресурсоснабжающих организаций в ходе отопительного сезона. Главным управлениям по округам дано поручение активно проводить работу со старшими по домам, чтобы максимально контролировать работу управляющих компаний в части распределения отопления по квартирам МКД.
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