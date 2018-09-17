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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 14:29 В Туле умер легендарный оружейник Владимир Кузнецов
Вести-Тула

В Туле умер легендарный оружейник Владимир Кузнецов

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Без его научных разработок трудно представить судьбу таких всемирно известных образцов вооружения как «Тунгуска», «Каштан», «Панцирь». Тула прощается с ещё одним легендарным оружейником. 14 сентября ушёл из жизни Владимир Маркович Кузнецов. Он родился в Волгоградской области, но всю свою конструкторскую жизнь посвятил работе на тульском КБ Приборостроения.

Благодаря ему были разработаны и внедрены новейшие методики проектирования высокоточных управляемых ракет, разработана и реализована концепция построения бикалиберных ракет для комплексов ближней обороны, что двинуло отечественное вооружение далеко вперед. Владимир Кузнецов - лауреат Ленинской премии, премии Правительства Российской Федерации, премии им. С.И. Мосина, лауреат Национальной премии «Золотая идея», лауреат премии Тульской области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина.

Ему присвоены звания «Почётный конструктор Российской Федерации», «Почётный работник промышленности вооружений» и «Почётный ветеран КБП». Выражаем соболезнования родным и близким легендарного оружейника.











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