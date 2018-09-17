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17.09.2018 14:11 Под Тулой водитель «Тойоты» сбил пешехода на переходе Вести-Тула





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На 32-м километре подъезда к Туле автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.



На автодороге «Богородицк-Епифань» в Узловском районе мужчина за рулём «Ниссана» совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Пешеход доставлен в районную больницу, сообщает группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.



В Новомосковске на улице Мира водитель автомобиля «Форд Фокус» при повороте налево не уступил дорогу встречному «ВАЗ 21101». В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ», мальчик и девочка 2012 года рождения. Дети находились в автокреслах. Им была оказана медпомощь.На 32-м километре подъезда к Туле автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Тойота Авенсис» сбил мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.На автодороге «Богородицк-Епифань» в Узловском районе мужчина за рулём «Ниссана» совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Пешеход доставлен в районную больницу, сообщает группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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