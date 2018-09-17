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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 13:16 На Куликовом поле отметили 638-ую годовщину битвы
Татьяна Голубова

На Куликовом поле отметили 638-ю годовщину битвы

| фото |
Порядка 350 представителей военно-исторических клубов и ремесленников практически со всех уголков России ещё за несколько дней до главных торжеств, посвящённых 638-й годовщине Куликовской битвы, разбили свои шатры на берегу Дона у деревни Татинки. Фестивальная площадка находится рядом с легендарными бродами, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения. Сегодня нашлись те, кто решился это повторить.

Церемония торжественного открытия празднования годовщины началась у памятника-колонны Дмитрию Донскому, здесь же прошла лития по павшим воинам и была передана икона Святого благоверного князя Дмитрия Донского и его супруги Ефросинии, святыню молитвенно встречали в Туле в минувший четверг в стенах Тульского кремля. А накануне она прибыла из Богородицерождественского храма села Монастырщино в храм великого князя Димитрия Донского.

«Спасибо нам всем за то, что находим в себе силы, необходимость поддерживать эту память, чтить подвиг предков. До той поры, пока в наших сердцах будет жить любовь, уважение и память, мы непобедимы», - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

А далее началось зрелищное шествие всех участников 22-го Международного военно-исторического фестиваля. На зрительских трибунах нет свободного места, и не мудрено, сегодня здесь оживают летописные страницы истории Мамаева побоища. Спустя шесть веков вновь сошлись воины московского князя Дмитрия Ивановича и войско Мамая, вооруженные конницы и пешая рать. Почувствовать себя участником сражения могли абсолютно все, примерив настоящую, тяжелую кольчугу.

После исторических мастер-классов, исторической ярмарки, исторической кухни, нужно обязательно примерить доспехи 14 века и сделать историческое селфи!
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