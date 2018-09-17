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17.09.2018 12:16 Тульский «Арсенал» разгромил «Крылья Советов» Вести-Тула





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«Арсенал» набрал 8 очков, и в турнирной таблице обосновался на промежуточном 10-ом месте. В следующую субботу наша команда примет казанский «Рубин», который накануне переиграл 1:0 красноярский «Енисей» Дмитрия Аленичева. Начало матча - в 16 часов 30 минут.





Тульский «Арсенал» разгромил самарские «Крылья Советов». «Оружейники» в 7-ом туре чемпионата Российской Премьер-лиги на своём поле провели в ворота соперников четыре безответных мяча. Счёт на 21-ой минуте открыл Сергей Ткачёв. Практически сразу же после перерыва наш атакующий полузащитник оформил дубль, после чего ещё два гола в ворота Сергея Рыжикова забили Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.«Арсенал» набрал 8 очков, и в турнирной таблице обосновался на промежуточном 10-ом месте. В следующую субботу наша команда примет казанский «Рубин», который накануне переиграл 1:0 красноярский «Енисей» Дмитрия Аленичева. Начало матча - в 16 часов 30 минут.

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