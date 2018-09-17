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17.09.2018 11:34 Заслуженная артистка России Елена Попенко: женское постоянство Елена Панова





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«Что тянет человека в театр? Конкурсы огромные, а вот спроси девчонок и мальчишек, ради чего идут в театр. Ну, способный человек, поступил, а потом уже ты попадаешь в руки к учителю, который тебя формирует», - рассуждает заслуженная артистка России Елена Попенко.



Ровно 30 лет назад в пьесе «Женское постоянство» Елена Павловна играла Констанцию. Теперь роль исполняет актриса Лариса Киеня. И в тот раз и сейчас постановку делал режиссёр Алексей Малышев, супруг Елены Попенко. Вместе они уже 56 лет.



Этот альбом муж подарил ей на один из прошлых юбилеев. На страницах – вся жизнь в театре. Воспоминания о встрече с Юрием Соломиным после показа спектакля «Лес» в Московском театре имени Пушкина. Там Попенко работала некоторое время после учебы в ГИТИСе. А еще совместная работа с молодым Владимиром Высоцким. В «Аленьком цветочке» она играла Кикимору, а он – Лешего. И, конечно, о легендарной Фаине Раневской. Вся труппа обожала великую актрису.



«Подняв руки, Фаина Георгиевна стоит и кричит «Спасите!». Вокруг неё цыганята, которые уже успели вытащить сумочку, вывернуть карманы. Мы, конечно, разогнали этих ребятишек», - рассказала Елена Попенко.



Она признаётся, что никогда не считала свои роли в театре, но каждая дорога ей по-своему. Образы героинь она примеряет на себя, с их радостями и горестями. Особенно близки ей Констанция из «Женского постоянства» и бабушка из «Деревья умирают стоя».



По словам художественного руководителя Тульского академического театра драмы Дмитрия Краснова, «она всегда улыбается. Эта улыбка и по жизни, и в профессии. Она ко всему относится позитивно, и это прекрасно».



Свой день рождения Елена Попенко встречает на подмостках. Сегодня в драме играют «Женское постоянство», что вполне символично: постоянство в профессии, служении театру – в этом жизненный принцип актрисы.



Роль Снегурочки в лирической картине «У нас есть дети» стала дебютом в кино для актрисы Елены Попенко. Потом были ещё несколько ролей, но центром притяжения для неё всегда оставался театр. Она никогда не называет его местом работы, а исключительно служением.«Что тянет человека в театр? Конкурсы огромные, а вот спроси девчонок и мальчишек, ради чего идут в театр. Ну, способный человек, поступил, а потом уже ты попадаешь в руки к учителю, который тебя формирует», - рассуждает заслуженная артистка России Елена Попенко.Ровно 30 лет назад в пьесе «Женское постоянство» Елена Павловна играла Констанцию. Теперь роль исполняет актриса Лариса Киеня. И в тот раз и сейчас постановку делал режиссёр Алексей Малышев, супруг Елены Попенко. Вместе они уже 56 лет.Этот альбом муж подарил ей на один из прошлых юбилеев. На страницах – вся жизнь в театре. Воспоминания о встрече с Юрием Соломиным после показа спектакля «Лес» в Московском театре имени Пушкина. Там Попенко работала некоторое время после учебы в ГИТИСе. А еще совместная работа с молодым Владимиром Высоцким. В «Аленьком цветочке» она играла Кикимору, а он – Лешего. И, конечно, о легендарной Фаине Раневской. Вся труппа обожала великую актрису.«Подняв руки, Фаина Георгиевна стоит и кричит «Спасите!». Вокруг неё цыганята, которые уже успели вытащить сумочку, вывернуть карманы. Мы, конечно, разогнали этих ребятишек», - рассказала Елена Попенко.Она признаётся, что никогда не считала свои роли в театре, но каждая дорога ей по-своему. Образы героинь она примеряет на себя, с их радостями и горестями. Особенно близки ей Констанция из «Женского постоянства» и бабушка из «Деревья умирают стоя».По словам художественного руководителя Тульского академического театра драмы Дмитрия Краснова, «она всегда улыбается. Эта улыбка и по жизни, и в профессии. Она ко всему относится позитивно, и это прекрасно».Свой день рождения Елена Попенко встречает на подмостках. Сегодня в драме играют «Женское постоянство», что вполне символично: постоянство в профессии, служении театру – в этом жизненный принцип актрисы.





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