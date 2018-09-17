Тульская набережная:
Проект-адреналин
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 11:34 Заслуженная артистка России Елена Попенко: женское постоянство
Елена Панова

Этот альбом муж подарил ей на один из прошлых юбилеев

| фото |
Роль Снегурочки в лирической картине «У нас есть дети» стала дебютом в кино для актрисы Елены Попенко. Потом были ещё несколько ролей, но центром притяжения для неё всегда оставался театр. Она никогда не называет его местом работы, а исключительно служением.

«Что тянет человека в театр? Конкурсы огромные, а вот спроси девчонок и мальчишек, ради чего идут в театр. Ну, способный человек, поступил, а потом уже ты попадаешь в руки к учителю, который тебя формирует», - рассуждает заслуженная артистка России Елена Попенко.

Ровно 30 лет назад в пьесе «Женское постоянство» Елена Павловна играла Констанцию. Теперь роль исполняет актриса Лариса Киеня. И в тот раз и сейчас постановку делал режиссёр Алексей Малышев, супруг Елены Попенко. Вместе они уже 56 лет.

Этот альбом муж подарил ей на один из прошлых юбилеев. На страницах – вся жизнь в театре. Воспоминания о встрече с Юрием Соломиным после показа спектакля «Лес» в Московском театре имени Пушкина. Там Попенко работала некоторое время после учебы в ГИТИСе. А еще совместная работа с молодым Владимиром Высоцким. В «Аленьком цветочке» она играла Кикимору, а он – Лешего. И, конечно, о легендарной Фаине Раневской. Вся труппа обожала великую актрису.

«Подняв руки, Фаина Георгиевна стоит и кричит «Спасите!». Вокруг неё цыганята, которые уже успели вытащить сумочку, вывернуть карманы. Мы, конечно, разогнали этих ребятишек», - рассказала Елена Попенко.

Она признаётся, что никогда не считала свои роли в театре, но каждая дорога ей по-своему. Образы героинь она примеряет на себя, с их радостями и горестями. Особенно близки ей Констанция из «Женского постоянства» и бабушка из «Деревья умирают стоя».

По словам художественного руководителя Тульского академического театра драмы Дмитрия Краснова, «она всегда улыбается. Эта улыбка и по жизни, и в профессии. Она ко всему относится позитивно, и это прекрасно».

Свой день рождения Елена Попенко встречает на подмостках. Сегодня в драме играют «Женское постоянство», что вполне символично: постоянство в профессии, служении театру – в этом жизненный принцип актрисы.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .