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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 11:03 Школа из Новомосковска выиграла губернаторский конкурс
Виталий Моторин

Школа из Новомосковска выиграла губернаторский конкурс

| фото |
Ученики прилежно выводят в тетрадях числовые таблицы. В 5-ом С урок математики. Литера С - значит Спортивный. Здесь занимаются только мальчики, и это будущие хоккеисты. Они вместе учат уроки, вместе тренируются на льду, и всё это - уникальный образовательный проект, который продвигает в Новомосковске компания «Полипласт». Её руководство, кстати, лично его контролирует.

Как рассказал генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв, «если ученик имеет двойки и тройки, то его могут не допустить до тренировок, до соревнований тем более. Для ребят это является определённым стимулом. Пусть сейчас они до конца не осознают, но в будущем скажут «Спасибо».

Тамбов, Петербург, Липецк, Москва - вот неполный список городов, откуда в Новомосковск уже переехали будущие спортсмены. А чтобы высоким стандартам соответствовало и общее образование, в школе организовали современнейший компьютерный класс.

«Они действительно дети будущего: взрослые, умные, воспитанные и интеллигентные, грамотные как в компьютерах, так и по русскому языку, иностранному. Эти все условия нам помогает сделать предприятие», - рассказала директор МБОУ «СОШ №25» города Новомосковска Ирина Бурцева.

А уже потом были ремонт фасада и столовой, уборных и других кабинетов. По словам заместителя главы администрации города Новомосковска Алексея Бирюлина, «когда желание руководства школы организовать учебный процесс ещё подкрепляется меценатами, получается такой замечательный результат как в 25-й школе. Пожалуй, она действительно одна из лучших школ области».

Но эта победа, что, в общем-то, хорошо, не была легкой. В следующем году многие учебные заведения региона намерены составить 25-ой новомосковской школе серьезную конкуренцию в губернаторском конкурсе.













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