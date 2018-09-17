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НОВОСТИ | Общество



17.09.2018 10:43 Прощёный колодец на Куликовом поле приведут в порядок
Олег Масальский

Прощёный колодец на Куликовом поле приведут в порядок

| фото |
Место на берегу Дона, окутанное вековыми традициями, именуемое Прощёным колодцем. Сюда и в будние дни, и в праздники всегда тянутся люди. По преданию, именно из этого источника князь Дмитрий Донской омывал раны своим ратникам после битвы с татаро-монгольским войском. А ещё просил прощения у родных и близких тех воинов, кто полёг в бою. Отсюда и название источника.

Уже в наши дни многочисленные анализы подтвердили целебные свойства здешней воды. Как рассказал директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, «вода обладает уникальными свойствами. Химические анализы показали большое содержание серебра. Здорово, что эти работы проведены, мы благодарны губернатору и всем людям, кто вложил свой труд и силы в сохранение этого места».

Как говорят в народе, свято место пусто не бывает. Количество людей, посещающих Прощёный колодец довольно велико. Уже в новейшей истории страны здесь был заложен небольшой храм, освящён сам источник, построены купели. Время берёт своё, и когда глава региона Алексей Дюмин побывал здесь, то после визита поручил привести источник в порядок.

«Лиственница прослужит минимум 50 лет даже без покрытия защитными материалами», - рассказал мастер.

Полностью меняем чашу открытой купели, закрытую купель ремонтируем полностью, почистили камень ротонды, будем освещать её изнутри. Сам храм обрабатываем водоотталкивающим составом», - сообщил помощник губернатора Сергей Лигай.

Помимо всего прочего здесь появится освещение. Так что теперь в крещенскую ночь верующие будут совершать омовения при свете фонарей, а не только свечей в руках. И, конечно же, это знаковое место на пологом берегу Дона теперь станет ещё более притягательным.













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