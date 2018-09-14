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14.09.2018 18:52 16 сентября тульским «Вестям» исполняется 16 лет Сергей Белов





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Картинка самого высокого качества, а цифровые технологии доставляют сигнал «Вестей» в самые отдалённые населённые пункты губернии. Но это сегодня. «Я хорошо помню день 16 сентября 2002 года. Помню, как всё начиналось, как все волновались, как первая ведущая тульских «Вестей» Оксана Баринова пыталась выпрыгнуть из-за стола от волнения, как у неё дрожали коленки», - вспоминает директор ГТРК «Тула» в 2003 – 2012 годах Эдуард Бажатков.



Честно сказать, коленки порой дрожат и у сегодняшних ведущих. Шутка ли, только один выпуск тульских «Вестей» сейчас смотрит порядка двухсот тысяч зрителей. Но давайте всё-таки поинтересуемся про коленки. Сейчас в эфире Наталья Галактионова. По её словам, «коленки не дрожат, но волнение присутствует».



«Давно не дрожат, потому что каждый выпуск – как встреча с родителями на кухне. Рассказываю о новостях сегодняшнего дня», - соглашается ведущая телеканала «Россия 1» Анастасия Октябрьская.



«Вести» – продукт коллективный. Более ста человек ежедневно, практически круглосуточно работают над выпусками новостей. И работают с огоньком!



Корреспондент телеканала «Россия 1» Мария Кузнецова: «Мы коммуникаторы, посредники между властью, структурами, здоровым информационным полем и человеком. Особенности в том, что это работа 24 часа в сутки, без отдыха. Это всё так, но с другой стороны любой профессионал, наверное, никогда не снимает мундира».



Ведущий телеканала «Россия 1» Олег Масальский: «Недавно ехал в маршрутке и мой ровесник спросил «А, что у «Вестей» проблемы с транспортом?». Наверное, человек думает, что мы должны ездить на лимузинах».



Корреспондент телеканала «Россия 1» Надежда Долгих: «Работа снится, причём чаще всего моменты волнительные, что я куда-то опаздываю. Самый страшный сон, что я опоздала и пришла на работу только в пять вечера, никому об этом не сказала».



Специальный корреспондент телеканала «Россия 1» Алина Фурсенко: «Это засасывает, это водоворот, который тебя закрутил, а ты в нём хватаешь всё, что вокруг тебя происходит. Мне кажется, из эпицентра урагана самый красивый вид».



«Вести» – это и впрямь эпицентр! Главные новости! Ведущие тульских «Вестей» люди, конечно, известные. Но это в кадре они такие важные и серьёзные. Посмотрите сами!



Главный капитал тульских «Вестей» - это люди! Кира Черьевская, Владимир Комаров, Виктория Живейнова, Александр Конов, Виталий Моторин, Полина Ермолаева, София Гафарова, Светлана Ковалькова - и это далеко не вся когорта высококлассных журналистов. Ещё большая высокопрофессиональная команда - за кадром. Это редакторы, операторы, режиссёры, осветители, инженеры, водители.



Сплочённый коллектив трудится практически круглосуточно, чтобы, включив телевизор, вы услышали: «Добрый вечер! В эфире «Вести»! И так уже 16 лет подряд!



Эти старушки-камеры ещё помнят улыбку первых телевизионных ведущих, но сегодня их место в нашем в музее. На смену пришли новые технологии, появились новые возможности. Пойдёмте, посмотрим!Картинка самого высокого качества, а цифровые технологии доставляют сигнал «Вестей» в самые отдалённые населённые пункты губернии. Но это сегодня. «Я хорошо помню день 16 сентября 2002 года. Помню, как всё начиналось, как все волновались, как первая ведущая тульских «Вестей» Оксана Баринова пыталась выпрыгнуть из-за стола от волнения, как у неё дрожали коленки», - вспоминает директор ГТРК «Тула» в 2003 – 2012 годах Эдуард Бажатков.Честно сказать, коленки порой дрожат и у сегодняшних ведущих. Шутка ли, только один выпуск тульских «Вестей» сейчас смотрит порядка двухсот тысяч зрителей. Но давайте всё-таки поинтересуемся про коленки. Сейчас в эфире Наталья Галактионова. По её словам, «коленки не дрожат, но волнение присутствует».«Давно не дрожат, потому что каждый выпуск – как встреча с родителями на кухне. Рассказываю о новостях сегодняшнего дня», - соглашается ведущая телеканала «Россия 1» Анастасия Октябрьская.«Вести» – продукт коллективный. Более ста человек ежедневно, практически круглосуточно работают над выпусками новостей. И работают с огоньком!Корреспондент телеканала «Россия 1» Мария Кузнецова: «Мы коммуникаторы, посредники между властью, структурами, здоровым информационным полем и человеком. Особенности в том, что это работа 24 часа в сутки, без отдыха. Это всё так, но с другой стороны любой профессионал, наверное, никогда не снимает мундира».Ведущий телеканала «Россия 1» Олег Масальский: «Недавно ехал в маршрутке и мой ровесник спросил «А, что у «Вестей» проблемы с транспортом?». Наверное, человек думает, что мы должны ездить на лимузинах».Корреспондент телеканала «Россия 1» Надежда Долгих: «Работа снится, причём чаще всего моменты волнительные, что я куда-то опаздываю. Самый страшный сон, что я опоздала и пришла на работу только в пять вечера, никому об этом не сказала».Специальный корреспондент телеканала «Россия 1» Алина Фурсенко: «Это засасывает, это водоворот, который тебя закрутил, а ты в нём хватаешь всё, что вокруг тебя происходит. Мне кажется, из эпицентра урагана самый красивый вид».«Вести» – это и впрямь эпицентр! Главные новости! Ведущие тульских «Вестей» люди, конечно, известные. Но это в кадре они такие важные и серьёзные. Посмотрите сами!Главный капитал тульских «Вестей» - это люди! Кира Черьевская, Владимир Комаров, Виктория Живейнова, Александр Конов, Виталий Моторин, Полина Ермолаева, София Гафарова, Светлана Ковалькова - и это далеко не вся когорта высококлассных журналистов. Ещё большая высокопрофессиональная команда - за кадром. Это редакторы, операторы, режиссёры, осветители, инженеры, водители.Сплочённый коллектив трудится практически круглосуточно, чтобы, включив телевизор, вы услышали: «Добрый вечер! В эфире «Вести»! И так уже 16 лет подряд!





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