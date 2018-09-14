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14.09.2018 17:35 80 лет исполнилось «патриарху тульского самбо» Вениамину Котову Александр Конов





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«Я мастер спорта по тяжёлой атлетике, 15 лет работал тренером. За эти годы мы 15 раз выиграли первенство области, подготовил 15 мастеров спорта», - рассказал Заслуженный тренер России по самбо.



В какой-то мере волей случая Котову предложили тренировать самбистов. И пошло-поехало. В этом виде спорта Вениамин Борисович добился ещё более высоких результатов. Практически все нынешние тульские тренеры – его воспитанники, а также он подготовил двух чемпионов мира. Два Николая – Ковях и Самойлов – начинали заниматься у Котова.



«Он позитивный, веселый, жизнерадостный человек. Все его слова крылатые и запоминаются всегда», - рассказал чемпион мира по борьбе самбо среди студентов Николай Самойлов.



И сейчас, несмотря на уважаемый возраст, Вениамин Котов на борцовском ковре. Мастерство с годами не увядает. Как и юмор.



Его называют патриархом тульского самбо. Тем более, он ровесник этому виду единоборств. Им - по 80. Но немногие знают, что тренерскую деятельность Вениамин Борисович Котов начинал, как он сам говорит, «тренером по штанге».«Я мастер спорта по тяжёлой атлетике, 15 лет работал тренером. За эти годы мы 15 раз выиграли первенство области, подготовил 15 мастеров спорта», - рассказал Заслуженный тренер России по самбо.В какой-то мере волей случая Котову предложили тренировать самбистов. И пошло-поехало. В этом виде спорта Вениамин Борисович добился ещё более высоких результатов. Практически все нынешние тульские тренеры – его воспитанники, а также он подготовил двух чемпионов мира. Два Николая – Ковях и Самойлов – начинали заниматься у Котова.«Он позитивный, веселый, жизнерадостный человек. Все его слова крылатые и запоминаются всегда», - рассказал чемпион мира по борьбе самбо среди студентов Николай Самойлов.И сейчас, несмотря на уважаемый возраст, Вениамин Котов на борцовском ковре. Мастерство с годами не увядает. Как и юмор.





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