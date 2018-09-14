НОВОСТИ | Общество







14.09.2018 17:09 Фестиваль «Тула оружейная» переедет на Казанскую набережную Вести-Тула





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С 11 до 15 часов туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы умельцев, костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры и много чего ещё.



В воскресенье, 16 сентября, на Казанской набережной Тулы откроются интерактивные площадки музея оружия: «Кузнецкая слобода», «Форпост», «Несокрушимые», «Музейные баталии». Впервые традиционный фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника» шагнёт за пределы музейной территории.С 11 до 15 часов туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы умельцев, костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры и много чего ещё.

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