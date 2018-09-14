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14.09.2018 16:20 В Туле пройдёт фестиваль помощи животным Вести-Тула





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Мероприятие будет проходить на площадке у торгового центра «Макси» два дня: 15 сентября - день кошек, 16 сентября - день собак. Приходите за четвероногим другом!





В Туле в ближайшие выходные пройдёт Третий благотворительный фестиваль помощи животным. Туляки смогут пообщаться с собаками и кошками из приютов, получить консультацию ветеринаров и забрать понравившегося четвероногого друга домой.Мероприятие будет проходить на площадке у торгового центра «Макси» два дня: 15 сентября - день кошек, 16 сентября - день собак. Приходите за четвероногим другом!

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