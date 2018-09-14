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14.09.2018 16:01 Тульскому диагностическому центру исполнилось 30 лет Вести-Тула





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В штате центра - 114 врачей, в том числе кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, имеющие серьёзный опыт работы и владеющие современными методиками диагностики и лечения.



Он стал прорывом в тульской медицине в 1988 году, и теперь Тульский диагностический центр не снижает темпов, обновляясь вслед за современными научными разработками. Выявление рака кишечника на самой ранней еще бессимптомной стадии, расширенный анализ крови.



Современное оборудование способно сканировать одновременно 680 образцов и анализировать их по 50 параметрам. Буквально несколько миллилитров крови способно дать врачам подсказку - в какой системе организма искать проблему. А современный аппарат мультиспиральный РКТ делает 160 сканирований за одну задержку вдоха.



На торжественном собрании, которое прошло тут же, в диагностическом центре, было много тех, кто был здесь с самого начала. Юрий Цкипури - первый руководитель КДЦ сегодня награждает его работников уже как Глава города, но вспоминает, что открывать центр вообще планировали не в Туле, а в Курске, но тульские организаторы здравоохранения сделали всё для того, чтобы современное оборудование пришло в наш город.





Сегодня своё 30-летие отмечает Тульский клинико-диагностический центр. С 1994 года он работает в составе областной клинической больницы. В настоящий момент это мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, куда входят консультативное отделение, эндоскопическая, функциональная и лучевая диагностики.В штате центра - 114 врачей, в том числе кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, имеющие серьёзный опыт работы и владеющие современными методиками диагностики и лечения.Он стал прорывом в тульской медицине в 1988 году, и теперь Тульский диагностический центр не снижает темпов, обновляясь вслед за современными научными разработками. Выявление рака кишечника на самой ранней еще бессимптомной стадии, расширенный анализ крови.Современное оборудование способно сканировать одновременно 680 образцов и анализировать их по 50 параметрам. Буквально несколько миллилитров крови способно дать врачам подсказку - в какой системе организма искать проблему. А современный аппарат мультиспиральный РКТ делает 160 сканирований за одну задержку вдоха.На торжественном собрании, которое прошло тут же, в диагностическом центре, было много тех, кто был здесь с самого начала. Юрий Цкипури - первый руководитель КДЦ сегодня награждает его работников уже как Глава города, но вспоминает, что открывать центр вообще планировали не в Туле, а в Курске, но тульские организаторы здравоохранения сделали всё для того, чтобы современное оборудование пришло в наш город.







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