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14.09.2018 15:46 В Туле у детского сада обнаружен труп Вести-Тула





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В настоящее время следователем в составе следственно-оперативной группы, а также следователем-криминалистом Следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.





В Привокзальном округе Тулы возбуждено уголовное дело по факту обнаружения сегодня утром около детского сада «Филиппок» на улице братьев Жабровых тела 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями.В настоящее время следователем в составе следственно-оперативной группы, а также следователем-криминалистом Следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

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