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14.09.2018 14:04 Юбилейный сезон Тульский театр кукол откроет мюзиклом «Кот в сапогах» Вести-Тула





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В этом году театр отмечает своё 80-летие. Первые спектакли были показаны на его сцене осенью 1938 года. В новом сезоне ожидается немало премьер. 20 сентября состоится показ спектакля «Пеппи Длинныйчулок», а ближе к концу года – «Сказка о мёртвой царевне».



Как рассказала директор Тульского государственного театра кукол Наталья Рязанцева, «к 80-летию театра, к открытию театрального сезона Алексей Геннадьевич Дюмин подарил новые светодиодные прожектора. Они дорогие, но очень нам были нужны. С этими прожекторами мы можем делать разные чудеса, чтобы дети попадали в настоящую сказку».



В Тульском театре кукол - открытие юбилейного сезона. 15 сентября состоится премьера мюзикла «Кот в сапогах» по всеми любимой сказке детского писателя Шарля Перро. Для создания постановки был приглашён режиссёр из Санкт-Петербурга Николай Боровков.В этом году театр отмечает своё 80-летие. Первые спектакли были показаны на его сцене осенью 1938 года. В новом сезоне ожидается немало премьер. 20 сентября состоится показ спектакля «Пеппи Длинныйчулок», а ближе к концу года – «Сказка о мёртвой царевне».Как рассказала директор Тульского государственного театра кукол Наталья Рязанцева, «к 80-летию театра, к открытию театрального сезона Алексей Геннадьевич Дюмин подарил новые светодиодные прожектора. Они дорогие, но очень нам были нужны. С этими прожекторами мы можем делать разные чудеса, чтобы дети попадали в настоящую сказку».





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