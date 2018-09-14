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14.09.2018 13:46 Фонды музея «Куликово поле» пополнила уникальная коллекция Кира Черьевская





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Конечно, не все полотенца, а раньше их называли рушниками, использовались для вытирания рук. Были и обрядовые, украшавшие, например, угол с иконами, использовавшиеся в качестве скатерти, или же вовсе вышитые специально в подарок.



Вышитые слова говорят о грамотности мастерицы и о том, что, скорее всего, это уже начало 20 века. На некоторых экземплярах, полученных музеем-заповедником от частного коллекционера, и вовсе есть инициалы и даты. Всего около 2000 уникальных работ, которые почти год специалисты приводили в порядок. Удивительные свойства льна и натуральных нитей позволили сохраниться и экспонатам начала 19 века.



Вот пример первого беспроводного утюга, который использовали наши предки, для того, чтобы сохранить рушники. Узоры и техника чаще всего бережно хранились в семье. Считалось, что до замужества девушка должна была сделать 100 накрюшников себе в приданое. Как рассказала народный мастер России по ткачеству Екатерина Зернова, «слово накрюшник, наспишник произошло от того, что полотенца часто вешали на гвоздь, или как часто его называли – спицу. Если девушка была просватана рано, то она брала в долг у своих подруг их работы, а потом потихоньку возвращала».



Нередко на одном рушнике могли использоваться разные техники, или же вовсе быть сшиты куски тканей. Очень популярно было для украшения белёвское кружево. Каждый вышитый мастерицей узор имеет значение. Особенно это касается экземпляров начала 19-го века, где основной образ - древо семьи.



«Древо помещали в вазончик – это значит, что семья прочно стоит на земле, призывает достаток. А цветы калины, хмеля, василька говорят о том, что в семье царят мир, лад и любовь», - пояснила заведующая отделом фондов государственного музея-заповедника «Куликово поле» Татьяна Наумова.



На многих рушниках вышит петух, который, как считалось, оберегал семью от бед. Самые поздние экземпляры – уже настоящие картины реальной жизни. Поступившая коллекция, по мнению сотрудников музея «Куликово поле», может сделать своеобразный культурный срез Тульского края. Экспонаты продолжают изучать, совсем скоро их можно будет увидеть на выставках. А ознакомиться с историей ткачества и немного научиться этому ремеслу можно и сейчас у тульских мастериц.



Глиняный рукомой, а рядом расшитое льняное полотенце. То, что для нас сегодня - произведение искусства, имело практическое предназначение. «Красивые вышивки на полотенце способствовали его долгому сохранению. Иногда части полотенца могли перешиваться», - пояснила народный мастер России по ткачеству Екатерина Зернова.Конечно, не все полотенца, а раньше их называли рушниками, использовались для вытирания рук. Были и обрядовые, украшавшие, например, угол с иконами, использовавшиеся в качестве скатерти, или же вовсе вышитые специально в подарок.Вышитые слова говорят о грамотности мастерицы и о том, что, скорее всего, это уже начало 20 века. На некоторых экземплярах, полученных музеем-заповедником от частного коллекционера, и вовсе есть инициалы и даты. Всего около 2000 уникальных работ, которые почти год специалисты приводили в порядок. Удивительные свойства льна и натуральных нитей позволили сохраниться и экспонатам начала 19 века.Вот пример первого беспроводного утюга, который использовали наши предки, для того, чтобы сохранить рушники. Узоры и техника чаще всего бережно хранились в семье. Считалось, что до замужества девушка должна была сделать 100 накрюшников себе в приданое. Как рассказала народный мастер России по ткачеству Екатерина Зернова, «слово накрюшник, наспишник произошло от того, что полотенца часто вешали на гвоздь, или как часто его называли – спицу. Если девушка была просватана рано, то она брала в долг у своих подруг их работы, а потом потихоньку возвращала».Нередко на одном рушнике могли использоваться разные техники, или же вовсе быть сшиты куски тканей. Очень популярно было для украшения белёвское кружево. Каждый вышитый мастерицей узор имеет значение. Особенно это касается экземпляров начала 19-го века, где основной образ - древо семьи.«Древо помещали в вазончик – это значит, что семья прочно стоит на земле, призывает достаток. А цветы калины, хмеля, василька говорят о том, что в семье царят мир, лад и любовь», - пояснила заведующая отделом фондов государственного музея-заповедника «Куликово поле» Татьяна Наумова.На многих рушниках вышит петух, который, как считалось, оберегал семью от бед. Самые поздние экземпляры – уже настоящие картины реальной жизни. Поступившая коллекция, по мнению сотрудников музея «Куликово поле», может сделать своеобразный культурный срез Тульского края. Экспонаты продолжают изучать, совсем скоро их можно будет увидеть на выставках. А ознакомиться с историей ткачества и немного научиться этому ремеслу можно и сейчас у тульских мастериц.





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