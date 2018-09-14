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14.09.2018 13:14 Всемирный день чистоты туляки отметят делом Вести-Тула





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Всю информацию вы найдёте на Карте уборок Тульской области. В Туле неравнодушных горожан ждут в посёлке Косая Гора в березовой роще и на пруду Стрельбище, в парке Обороны Тулы и в Рогожинском парке.



15 сентября значится в календаре как Всемирный день чистоты. В Тульской области его встретят под лозунгом «Сделаем!». В двенадцати муниципальных образованиях региона пройдёт уборка восемнадцати площадок. Участники ориентированы, в первую очередь, на очищение лесной или прибрежной территорий.Всю информацию вы найдёте на. В Туле неравнодушных горожан ждут в посёлке Косая Гора в березовой роще и на пруду Стрельбище, в парке Обороны Тулы и в Рогожинском парке.

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