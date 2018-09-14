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НОВОСТИ | Общество



14.09.2018 13:05 Тульскую область заявили для участия во многих федеральных программах
Вести-Тула

Тульскую область заявили для участия во многих федеральных программах

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При формировании бюджета области на 2019 и последующие годы приоритетными станут направления, обозначенные в майском указе президента России. Об этом заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев доложил на рабочей встрече с главой региона.

А в ноябре губернатору будет представлен проект стратегии развития области до 2035 года. К его разработке был подключен Институт народно-хозяйственного прогнозирования. Коснулись на встрече и отношений с федеральными министерствами.
«Насколько выстроено чёткое взаимодействие с федеральным центром, есть ли уже сейчас понимание о федеральных программах, в которые мы можем войти», - поинтересовался Алексей Дюмин.

«По всем проектам, в которых Тульская область должна участвовать, мы уже заявлены, - сказал Вячеслав Федорищев. - Например, в образовании. Сейчас большой уклон пойдёт в сторону сельских школ, и наш профильный министр в полном контакте с федеральным министерством, планируются совместные проекты. Это и проект «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что в ближайшие три-четыре года в рамках этой программы предстоит большой объём работ».
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